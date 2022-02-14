«Лейкерс» предлагали «Селтикс» пики 2-го раунда и минимальные контракты за Денниса Шредера

Перед дедлайном обменов пытались приобрести у разыгрывающего , но «Селтикс» отклонили предложение. Сообщается, что «Лейкерс» предлагали пару драфт-пиков 2-го раунда и минимальные контракты.

В итоге «Бостон» отправил Шредера в в обмен на центрового Даниэля Тайса. «Рокетс» вдобавок получили Энеса Кантера Фридома и Бруну Фернанду. «Лейкерс» могут подписать 28-летнего разыгрывающего, если «Рокетс» выкупят его контракт.

Напомним, что немецкий разыгрывающий перешел в «Лейкерс» в 2020 году с надеждой на долгосрочное сотрудничество, но прошлым летом покинул команду. В связи с этим в клубе остаются некоторые разногласия по поводу Шредера.

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