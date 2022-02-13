Пэт Коннотон перенесет операцию на руке, вернется к концу регулярного сезона

Защитник в понедельник перенесет операцию после перелома четвертой пястной кости правой руки. Согласно информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, ожидается, что игрок восстановится к концу регулярного сезона и вернется на площадку.

В текущем сезоне Коннотон отыграл 54 матча, 18 из них в стартовом составе. Его средние показатели составляют 10,1 очка, 4,4 подбора и 1,2 передачи при 41% с дистанции за 27 минут в среднем.

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