Димитрис Итудис: «Травмы немного помогают нашей «химии»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал о влиянии травм на игру команды в победном матче с «Астаной» в рамках Лиги ВТБ.

«Поздравляю команду. Мы в основном сыграли серьезно. Очевидно, что главной силой «Астаны» является ее разыгрывающий Хики, который показал еще одну отличную игру – мы не нашли подходящего ответа против его действий. Но это дало нам возможность попрактиковаться в защите, ротации, игре против «изоляций». Очевидно, нам не хватает игроков из-за травм, из-за их реабилитации. Это немного помогает нашей «химии», и мы здесь, чтобы работать и смотреть в лицо реальности», – сказал Итудис.

ЦСКА выиграл в домашнем матче со счетом 84:65. Армейцы на данный момент занимают четвертую строчку в турнирной таблице Лиги ВТБ.