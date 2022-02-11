Тайриз Халибертон: «Я любил и верил «Сакраменто», а они просто избавились от меня»

Защитник Тайриз Халибертон выразил недовольство после того, как во вторник клуб обменял его в «Индиану».

«Я им не нужен.

Я сильно любил и верил «Сакраменто», я как бы погрузился в это сообщество. А они просто избавились от меня.

Мне было больно, когда меня обменяли, потому что мне нравилось в этом клубе и я любил этих людей, но в новой команде я буду делать то же самое. Я вложу в нее все, что у меня есть», – сказал Халибертон.

Перед дедлайном «Кингз» отправили Халибертона, Бадди Хилда и Тристана Томпсона в «Пэйсерс», получив взамен Домантаса Сабониса, Джереми Лэмба и Джастина Холидэя, а также драфт-пик второго раунда драфта 2027.

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