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    Тайриз Халибертон: «Я любил и верил «Сакраменто», а они просто избавились от меня»

    Теги Индиана Сакраменто НБА Тайриз Халибертон Баскетбол

    Защитник Тайриз Халибертон выразил недовольство «Сакраменто» после того, как во вторник клуб обменял его в «Индиану».

    «Я им не нужен.

    Я сильно любил и верил «Сакраменто», я как бы погрузился в это сообщество. А они просто избавились от меня.

    Мне было больно, когда меня обменяли, потому что мне нравилось в этом клубе и я любил этих людей, но в новой команде я буду делать то же самое. Я вложу в нее все, что у меня есть», – сказал Халибертон.

    Перед дедлайном «Кингз» отправили Халибертона, Бадди Хилда и Тристана Томпсона в «Пэйсерс», получив взамен Домантаса Сабониса, Джереми Лэмба и Джастина Холидэя, а также драфт-пик второго раунда драфта 2027.

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