Робертс Штельмахерс: «Калев» совершал глупые потери, которые не должна совершать команда уровня Лиги ВТБ»

Главный тренер Робертс Штельмахерс заявил, что глупые потери стали причиной поражения в матче Лиги ВТБ от «Пармы-Париматч» (74:78).

«Это была очень интересная игра. Жалко, что проиграли в концовке матча. Совершили глупые потери, которые не должна совершать команда уровня Лиги ВТБ, но это спорт.

Были готовы к такой игре от , должны были действовать лучше в концовке. Поздравляем Пермь с победой», – сказал Штельмахерс.

Наши клубы должны вкладываться в российских игроков и тренеров. Только так можно оставить после себя наследие