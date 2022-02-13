Робертс Штельмахерс: «Калев» совершал глупые потери, которые не должна совершать команда уровня Лиги ВТБ»

Главный тренер «Калева» Робертс Штельмахерс заявил, что глупые потери стали причиной поражения в матче Лиги ВТБ от «Пармы-Париматч» (74:78).
«Это была очень интересная игра. Жалко, что проиграли в концовке матча. Совершили глупые потери, которые не должна совершать команда уровня Лиги ВТБ, но это спорт.
Были готовы к такой игре от «Пармы», должны были действовать лучше в концовке. Поздравляем Пермь с победой», – сказал Штельмахерс.
Наши клубы должны вкладываться в российских игроков и тренеров. Только так можно оставить после себя наследие