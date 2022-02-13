Казис Максвитис: «Очень доволен тем, как действовали в защите и переломили ход игры»

Теги Калев Единая лига ВТБ Парма-Париматч Казис Максвитис Баскетбол

Главный тренер «Пармы-Париматч» Казис Максвитис доволен тем, как его подопечные показали характер в концовке матча Лиги ВТБ против «Калева» (78:74).

«Главное, что одержали победу. Игра выдалась сложной, команда все еще входит в ритм после всех заболеваний и травм.

Большую часть времени владели инициативой в этом матче. Надо признать, что в конце «Калев» вырвался вперед и мог выиграть. Но я очень доволен тем, что ребята показали характер в концовке, особенно доволен тем, как действовали в защите и переломили ход игры», – сказал Максвитис.

Наши клубы должны вкладываться в российских игроков и тренеров. Только так можно оставить после себя наследие

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