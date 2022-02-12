Чемпионат Италии. «Брешия» – «Триест», «Дертона» встретится с «Тренто»

В субботу, 12 февраля, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут два матча.

примет «Триест», «Дертона» дома встретится с .

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Милан – 15-2, Виртус – 14-3, Брешия – 11-7, Триест – 10-7, Тренто – 9-9, Дертона – 9-9, Бриндизи – 9-9, Реджо-Эмилия – 8-9, Наполи – 8-9, Динамо Сассари – 8-9, Тревизо – 8-9, Венеция – 7-10, Варезе – 6-9, Виктория Либертас – 6-11, Кремона – 5-12, Фортитудо – 4-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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