Чемпионат Италии. «Брешия» – «Триест», «Дертона» встретится с «Тренто»

В субботу, 12 февраля, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут два матча.
«Брешия» примет «Триест», «Дертона» дома встретится с «Тренто».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 февраля, 22.00, «PalaLeonessa»
- Дата проведения
- 12 февраля, 22.30, «Palasport Paolo Ferraris»
Положение команд: Милан – 15-2, Виртус – 14-3, Брешия – 11-7, Триест – 10-7, Тренто – 9-9, Дертона – 9-9, Бриндизи – 9-9, Реджо-Эмилия – 8-9, Наполи – 8-9, Динамо Сассари – 8-9, Тревизо – 8-9, Венеция – 7-10, Варезе – 6-9, Виктория Либертас – 6-11, Кремона – 5-12, Фортитудо – 4-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Бодрейший дедлайн в нашей жизни. Оценки всем, кто был активен
Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем