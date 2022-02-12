Чемпионат Италии. «Брешия» – «Триест», «Дертона» встретится с «Тренто»

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В субботу, 12 февраля, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут два матча.

«Брешия» примет «Триест», «Дертона» дома встретится с «Тренто».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат  

Брешия – Триест 87:76 (16:28, 25:14, 20:12, 26:22)
Дата проведения
12 февраля, 22.00, «PalaLeonessa»
Онлайн матча

Дертона – Тренто 76:50 (22:14, 16:11, 21:15, 17:10)
Дата проведения
12 февраля, 22.30, «Palasport Paolo Ferraris»
Онлайн матча

Положение команд: Милан – 15-2, Виртус – 14-3, Брешия – 11-7, Триест – 10-7, Тренто – 9-9, Дертона – 9-9, Бриндизи – 9-9,  Реджо-Эмилия – 8-9, Наполи – 8-9, Динамо Сассари – 8-9, Тревизо – 8-9, Венеция – 7-10, Варезе – 6-9, Виктория Либертас – 6-11, Кремона – 5-12, Фортитудо – 4-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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