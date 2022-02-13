Украинский «Прометей» улетит в Чехию из-за «ситуации вокруг возможного вооруженного обострения со стороны России»

Президент украинского «Прометея» Владимир Дубинский рассказал о итогах собрания клуба по поводу обострившейся ситуацией в отношениях с РФ.

«Час назад закончилось собрание в БК «Прометей», связанное с ситуацией вокруг возможного вооруженного обострения со стороны России и отъездом легионеров из клуба.

Сегодня с утра, мой телефон был буквально раскален, в связи с новыми заявлениями американского посольства и других посольств об немедленной эвакуации своих граждан из Украины в течении ближайших 48 часов. Все агенты обзванивали игроков и слали письма-молнии в клуб.

Нам понятна озабоченность и переживания всех игроков и не только легионеров, как и каждого сотрудника, близкого члена моей семьи или друга.

Прежде чем написать о решениях, которые приняли, хочу высказать свою личную позицию по этой ситуации. Во-первых, сказал это игрокам и всем, всем хочу сказать еще раз, нам нельзя паниковать в это время и нужно быть максимально сплоченными. Во-вторых, я и все члены моей семьи, в том числе дети и родители никуда не уезжаем и не убегаем, потому как уверены все будет хорошо и все будет Украина. Нам надо всем еще больше и сильнее работать и верить в лучшее и так оно и будет.

Теперь о решениях принятых на вечернем собрании БК «Прометей». Заслушали главного тренера, капитана и легионеров, потом послушали генерального директора и президента клуба, т.е. меня.

Приняли решение, что в связи с недельным перерывом в на игры сборной и реально не простой обстановкой в Украине на данный момент команда в полном составе завтра играет с БК «Черкасские Мавпы» и в понедельник улетает на двухнедельный сбор в Чехию. Там готовимся к предстоящим играм в чемпионов. Это для нас сейчас приоритет номер один. Все наши легионеры и украинские игроки, высказали полную поддержку клубу и желание продолжать свою карьеру в БК «Прометей». Никто расторгать контракты с клубом не планирует и все заряжены на победы в ближайших играх Лиги чемпионов и попадания в 1/4 престижнейшего турнира Европы. Я счастлив, что клуб еще раз подтвердил свою сплоченность и доказал, что мы одна большая дружная семья.

Конечно все переживают, но абсолютно все поддержали клуб, руководство и тренерский состав, и мы с оптимизмом смотрим вперед.

Только Прометей! Только Победа!!!

P.S. Я уверен, что все закончится дипломатическим путем и до 23 февраля мы вздохнем с облегчением и все будет, как прежде. Надеюсь и даже уверен, что 3 марта, именно в Киеве мы проведем свой следующий поединок в Лиге чемпионов.

P.S. Женская БК «Прометей», в рамках подготовки к финальным играм в Кубке ФИБА Европы, тоже планирует улететь на двухнедельные сборы в Болгарию в понедельник, и наши американские легионеры Холмс и Аткинс присоединятся к клубу уже в Болгарии и всей командой будут готовится к ответственным матчам», – написал Дубинский на своей странице Facebook.

Наши клубы должны вкладываться в российских игроков и тренеров. Только так можно оставить после себя наследие