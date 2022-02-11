Лига чемпионов. «Прометей» в гостях победил «Остенде»

В четверг, 10 февраля, в рамках второго группового этапа Лиги чемпионов украинский «Прометей» в гостях победил бельгийский «Остенде».

чемпионов

Групповой этап

Группа K

Остенде Бельгия – Прометей Украина – 87:91 (20:18, 22:25, 30:25, 15:23)



10 февраля. 22:00

Положение команд: Клуж Румыния – 2-0, Прометей Украина – 2-0, Уникаха Испания – 1-2, Остенде Бельгия – 0-3.

Группа I

Положение команд: Дижон Франция - 2-1, Людвигсбург Германия – 1-1, Хапоэль Холон Израиль – 1-1, Галатасарай Турция – 0-1.

Группа J

Положение команд: Тофаш Турция – 3-0, Манреса Испания – 1-1, Дарушафака Турция – 1-2, Тревизо Италия – 0-2.

Группа L

Положение команд: Тенерифе Испания – 3-0, Страсбур Франция - 2-1, Ритас Литва – 1-2, Фалько Венгрия – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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