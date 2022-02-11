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    Стриптиз-клуб в Филадельфии поприветствовал Джеймса Хардена «с распростертыми руками и ногами»

    Теги Бруклин Филадельфия НБА фото Джеймс Харден Баскетбол

    Стриптиз-клуб в Филадельфии отреагировал на громкий переход звездного защитника Джеймса Хардена из «Нетс» в «Сиксерс».

    «Sin City ждет Джеймса Хардена в Филадельфии с распростертыми руками и ногами», – говорится в сообщении в Instagram-аккаунте заведения.

    Распространено мнение о том, что Харден является частым гостем в стриптиз-клубах. Один из хьюстонских клубов «вывел из обращения» номер Хардена после того, как игрок за одну ночь прогулял в заведении 1 миллион долларов.

    За сутки до перехода Хардена в «Сиксерс» некая девушка написала в твиттере, что только что исполняла стриптиз для игрока.

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    Публикация от SIN CITY PHILADELPHIA (@sincityphilly)

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