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    Харден по ходу сезона консультировался на предмет обмена из «Нетс», но клубу говорил, что планирует остаться

    Теги Бруклин Филадельфия Шон Маркс НБА Джеймс Харден Баскетбол

    Звездный защитник Джеймс Харден по ходу сезона-2021/22 консультировался с различными агентами на предмет обмена из «Нетс», при этом в самом клубе говорил, что планирует остаться на длительный период.

    Об этом сообщает ESPN.

    Отмечается, что «Нетс» интересовались у Хардена, доволен ли он, выступая за бруклинскую команду.

    «Не верьте слухам. Если возникнет проблема, вы узнаете об этом напрямую от меня», – ответил Харден.

    Харден в итоге объявил руководству «Бруклина» о желании продолжить карьеру в «Филадельфии» незадолго до дедлайна. Генеральный менеджер Шон Маркс ответил, что проведет обмен, если «Нетс» получат устраивающую компенсацию.

    «Бруклин» в итоге обменял Хардена и Пола Миллсэпа на Бена Симмонса, Сета Карри, Андре Драммонда и два драфт-пика.

    Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем

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