Харден по ходу сезона консультировался на предмет обмена из «Нетс», но клубу говорил, что планирует остаться

Звездный защитник по ходу сезона-2021/22 консультировался с различными агентами на предмет обмена из «Нетс», при этом в самом клубе говорил, что планирует остаться на длительный период.

Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что «Нетс» интересовались у Хардена, доволен ли он, выступая за бруклинскую команду.

«Не верьте слухам. Если возникнет проблема, вы узнаете об этом напрямую от меня», – ответил Харден.

Харден в итоге объявил руководству «Бруклина» о желании продолжить карьеру в «Филадельфии» незадолго до дедлайна. Генеральный менеджер ответил, что проведет обмен, если «Нетс» получат устраивающую компенсацию.

в итоге обменял Хардена и Пола Миллсэпа на Бена Симмонса, Сета Карри, Андре Драммонда и два драфт-пика.

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