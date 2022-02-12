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    Кайл Кузма: «Цените Кайри Ирвинга, пока он играет. Самый мастеровитый в НБА»

    Теги Бруклин НБА Вашингтон Кайри Ирвинг Кайл Кузма Баскетбол

    Форвард «Уизардс» Кайл Кузма отдал должное разыгрывающему «Нетс» Кайри Ирвингу и призвал болельщиков ценить возможность наблюдать за его игрой.

    «Кайри Ирвинг – с другой планеты. Цените эту возможность, пока брат играет! Самый мастеровитый в НБА», – написал Кузма.

    Ирвинг – один из наиболее критикуемых в НБА игроков. В нынешнем сезоне он играет только в выездных матчах из-за отказа от вакцинации.

    В 13 встречах Кайри набирает 23,8 очка, 4,7 подбора и 5,4 передачи в среднем за игру.

    Бодрейший дедлайн в нашей жизни. Оценки всем, кто был активен

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