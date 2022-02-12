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    Шон Маркс: «Харден никогда открыто не говорил, что недоволен ситуацией с Ирвингом»

    Теги Бруклин Филадельфия Шон Маркс НБА Джеймс Харден Кайри Ирвинг Баскетбол

    Генеральный менеджер «Бруклина» Шон Маркс не знает, послужила ли ситуация с Кайри Ирвингом причиной недовольства Джеймса Хардена и его желанием покинуть команду.

    «Послушайте, я не хочу говорить за Джеймса. Он никогда не высказывался об этом в открытой форме.

    Я думаю, что больше всех в этой ситуации расстраивается Кайри. Я имею в виду, что Кайри расстроен тем фактом, что он не может играть в домашних матчах», – сказал Маркс.

    Ирвинг не может выступать на домашней площадке «Нетс» из-за отказа от вакцинации.

    Вчера перед дедлайном «Нетс» обменяли Хардена и Пола Миллсэпа в «Сиксерс», получив взамен Бена Симмонса, Сета Карри, Андре Драммонда и два драфт-пика первого раунда.

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