Шон Маркс: «Харден никогда открыто не говорил, что недоволен ситуацией с Ирвингом»

Генеральный менеджер не знает, послужила ли ситуация с причиной недовольства и его желанием покинуть команду.

«Послушайте, я не хочу говорить за Джеймса. Он никогда не высказывался об этом в открытой форме.

Я думаю, что больше всех в этой ситуации расстраивается Кайри. Я имею в виду, что Кайри расстроен тем фактом, что он не может играть в домашних матчах», – сказал Маркс.

Ирвинг не может выступать на домашней площадке «Нетс» из-за отказа от вакцинации.

Вчера перед дедлайном «Нетс» обменяли Хардена и Пола Миллсэпа в «Сиксерс», получив взамен Бена Симмонса, Сета Карри, Андре Драммонда и два драфт-пика первого раунда.

Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем