Генеральный менеджер «Бруклина» Шон Маркс не знает, послужила ли ситуация с Кайри Ирвингом причиной недовольства Джеймса Хардена и его желанием покинуть команду.
«Послушайте, я не хочу говорить за Джеймса. Он никогда не высказывался об этом в открытой форме.
Я думаю, что больше всех в этой ситуации расстраивается Кайри. Я имею в виду, что Кайри расстроен тем фактом, что он не может играть в домашних матчах», – сказал Маркс.
Ирвинг не может выступать на домашней площадке «Нетс» из-за отказа от вакцинации.
Вчера перед дедлайном «Нетс» обменяли Хардена и Пола Миллсэпа в «Сиксерс», получив взамен Бена Симмонса, Сета Карри, Андре Драммонда и два драфт-пика первого раунда.
Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем