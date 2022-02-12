Тайриз Макси – о новой роли в команде: «Понятия не имею, мы еще не обсуждали»

Разыгрывающий «Филадельфии» признался, что пока не знает, какая у него будет роль в команде после прихода .

«Понятия не имею. Мы еще не обсуждали. Мы просто выйдем на паркет и попытаемся во всем разобраться.

Тренер буквально только что сказал, что тренировки теперь будут более интенсивными, потому что у нас мало времени. Не могу дождаться. Это будет здорово. У нас отличный состав, с нетерпением жду, когда начнем», – сказал Макси.

Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем