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    Симмонс уже разговаривал с Дюрэнтом и Марксом, хочет поскорее вернуться на площадку

    Теги Бруклин Филадельфия Шон Маркс НБА Кевин Дюрэнт Бен Симмонс Рич Пол Баскетбол

    Разыгрывающий Бен Симмонс с энтузиазмом воспринял обмен из «Филадальфии» в «Бруклин».

    По словам агента игрока Рича Пола, Бен уже разговаривал с лидером «Нетс» Кевином Дюрэнтом и генменеджером клуба Шоном Марксом.

    Симмонс хочет поскорее присоединиться к новой команде, активизировать тренировочный процесс и дебютировать за «Бруклин» в текущем сезоне.

    «Нам предстоит поработать над тем, чтобы он набрал форму, но уже сделан большой шаг в правильном направлении», – отметил Пол.

    Австралиец не играет с плей-офф-2021, когда после поражения в серии с «Атлантой» запросил обмен.

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