Симмонс уже разговаривал с Дюрэнтом и Марксом, хочет поскорее вернуться на площадку

Разыгрывающий Бен Симмонс с энтузиазмом воспринял обмен из «Филадальфии» в «Бруклин».

По словам агента игрока Рича Пола, Бен уже разговаривал с лидером «Нетс» и генменеджером клуба .

Симмонс хочет поскорее присоединиться к новой команде, активизировать тренировочный процесс и дебютировать за в текущем сезоне.

«Нам предстоит поработать над тем, чтобы он набрал форму, но уже сделан большой шаг в правильном направлении», – отметил Пол.

Австралиец не играет с плей-офф-2021, когда после поражения в серии с «Атлантой» запросил обмен.

«Портленд» продолжает менять игроков, разные слухи про Хардена-Симмонса, «Майами» что-то замышляет. Онлайн