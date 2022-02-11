Жена Алексея Шведа: «Без Шведа у тебя нет шансов»

Анастасия Зиадитдинова, жена защитника ЦСКА Алексея Шведа, отреагировала на поражение армейцев от тель-авивского «Маккаби» (75:84) в гостевом матче 26-го тура Евролиги.

«Без Шведа у тебя нет шансов. Удачи», – написала девушка в Instagram.

Алексей провел в матче около 11 минут, набрав 4 очка (0 из 5 с игры, 4 из 4 с линии штрафных). У него «-26» по показателю плюс-минус.

«Не хочу, чтобы винили Шведа». ЦСКА проигрывал «-13», потом вел «+15», а на исходе матча доверился русскому снайперу 🎯