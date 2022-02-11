Джон Браун: «Игра с ЦСКА больше походила на драку в баре, чем на баскетбольный матч»

Форвард УНИКСа Джон Браун поделился впечатлениями от победы над ЦСКА в матче лиги ВТБ (105:103, 3ОТ). Его слова приводит баскетбольный тележурнал «Вид Сверху».

«Ох, было очень сложно. Больше походило на драку в баре, чем на баскетбольный матч. И я не хотел больше овертаймов, иначе просто убил бы себя.

У нас же игроки почти закончились! Тренеру пришлось бы выходить на паркет! Или директору… кому-то из них. Но я счастлив, что мы все-таки победили», — сказал Браун.

Этот безумный, безумный, безумный матч. ЦСКА – УНИКС – это 3 овертайма, личные рекорды и дикий победный бросок О Джея Мэйо