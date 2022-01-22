Бросок Стефа Карри под сирену принес «Голден Стэйт» победу над «Хьюстоном»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» стал автором победного броска в матче с (105:103).

Карри получил мяч после ввода из-за боковой линии и забросил со средней дистанции с сопротивлением Кевина Портера под сирену при счете 103:103.

В активе 2-кратного MVP 22 очка, 4 подбора и 12 передач за 39 минут. Стеф реализовал лишь 6 из 21 с игры (4 из 13 из-за дуги) и 6 из 8 с линии.

Кто победил бы в серии между «Голден Стэйт»-2017 и «Чикаго»-1996?

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