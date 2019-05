Крис Пол перед 6-м матчем не позволил Стефу Карри провести бросковую тренировку на арене «Рокетс»

Разыгрывающий «Рокетс» Крис Пол перед 6-м матчем полуфинала Западной конференции не позволил одному из лидеров «Уорриорз» провести бросковую тренировку на площадке домашней арены «Рокетс» Toyota Center.

История случилась за день до игры. Карри выразил желание поработать над броском, после чего менеджер Эрик Хаузен зарезервировал площадку с 19 до 20 часов.

О намерении Карри узнал Пол, который вызвался побросать по кольцу в это же время. Карри предлагал поделить площадку пополам, однако лидер отклонил данный вариант. 2-кратному MVP пришлось поменять свои планы.

В победном для «Уорриорз» 6-м матче Карри набрал 33 очка, включая рекордные для себя 23 в решающей 4-й четверти. Калифорницы победили со счетом 118:113 и оформили выход в финал конференции.

Празднуя успех с Дрэймондом Грином после игры, Карри прокричал: «Попробуй выкинуть меня с площадки снова, парень!»

