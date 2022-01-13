Наверх
Sports.ru NBA

    Дэмиан Лиллард перенесет операцию и пропустит еще как минимум 6-8 недель

    Теги травмы Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

    Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард в четверг перенесет операцию и через 6-8 недель пройдет повторное обследование.

    Лиллард продолжает бороться с тендинопатией (боли в нижней части брюшной полости). Последний раз лидер «Блэйзерс» играл 31 декабря.

    На этой неделе Лиллард посетил двух специалистов в Сент-Луисе и Филадельфии, и оба согласились, что лучшим вариантом будет операция. Согласно источникам, возвращение игрока в этом сезоне будет зависеть от его здоровья и места команды в турнирной таблице.

    В нынешнем сезоне Лиллард в 29 матчах набирал в среднем 24,0 очка, 4,1 подбора и 7,3 передачи.

    В НБА грядет пора обменов. К переезду готовятся Бен Симмонс, Домантас Сабонис, Си Джей Макколлум и другие звезды

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные