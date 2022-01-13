Дэмиан Лиллард перенесет операцию и пропустит еще как минимум 6-8 недель

Звездный разыгрывающий в четверг перенесет операцию и через 6-8 недель пройдет повторное обследование.

Лиллард продолжает бороться с тендинопатией (боли в нижней части брюшной полости). Последний раз лидер «Блэйзерс» играл 31 декабря.

На этой неделе Лиллард посетил двух специалистов в Сент-Луисе и Филадельфии, и оба согласились, что лучшим вариантом будет операция. Согласно источникам, возвращение игрока в этом сезоне будет зависеть от его здоровья и места команды в турнирной таблице.

В нынешнем сезоне Лиллард в 29 матчах набирал в среднем 24,0 очка, 4,1 подбора и 7,3 передачи.

В НБА грядет пора обменов. К переезду готовятся Бен Симмонс, Домантас Сабонис, Си Джей Макколлум и другие звезды