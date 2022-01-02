Демар Дерозан забросил победный трехочковый во втором матче подряд

Форвард принес своей команде победу над (120:119), забросив невероятный трехочковый из угла под сирену через двух соперников.

«Уизардс» лидировали в счете на протяжении большей части домашнего матча, но «Буллс» сравняли счет за две минуты до конца встречи. При «-1» у своей команды забросил трехочковый и вывел «Вашингтон» вперед на 2 очка менее чем за 4 секунды до конца. Этого времени хватило Дерозану, чтобы вырвать победу для «Буллс» во втором матче подряд.

Вчера Дерозан оформил победу своей команды над «Пэйсерс» (108:106), реализовав дальний бросок с одной ноги под сирену.

Дерозан стал первым игроком в истории НБА, который забрасывал победные мячи два дня подряд. В 1985 году также сделал это в двух матчах подряд, но тогда между играми прошло двое суток.

«Буллс» одержали седьмую победу подряд.

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