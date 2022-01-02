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    Демар Дерозан забросил победный трехочковый во втором матче подряд

    Теги Лэрри Берд Чикаго НБА Вашингтон видео Демар Дерозан Кайл Кузма Баскетбол

    Форвард «Чикаго» Демар Дерозан принес своей команде победу над «Вашингтоном» (120:119), забросив невероятный трехочковый из угла под сирену через двух соперников.

    «Уизардс» лидировали в счете на протяжении большей части домашнего матча, но «Буллс» сравняли счет за две минуты до конца встречи. При «-1» у своей команды Кайл Кузма забросил трехочковый и вывел «Вашингтон» вперед на 2 очка менее чем за 4 секунды до конца. Этого времени хватило Дерозану, чтобы вырвать победу для «Буллс» во втором матче подряд.

    Вчера Дерозан оформил победу своей команды над «Пэйсерс» (108:106), реализовав дальний бросок с одной ноги под сирену.

    Дерозан стал первым игроком в истории НБА, который забрасывал победные мячи два дня подряд. В 1985 году Лэрри Берд также сделал это в двух матчах подряд, но тогда между играми прошло двое суток.

    «Буллс» одержали седьмую победу подряд.

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