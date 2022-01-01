Демар Дерозан принес «Чикаго» победу над «Индианой» трехочковым под сирену

Защитник оформил победу своей команды над «Пэйсерс» (108:106). Ему удалось реализовать дальний бросок, выпрыгнув с одной ноги, под сирену об окончании матча. Характерно, что это единственное трехочковое попадание Дерозана во встрече – до этого он смазал две дальние попытки.

Победа над «Индианой» стала для «Буллз» шестой подряд и вывела их на первое место, которое они теперь делят с «Бруклином» (23-10).

Дерозан за 35 минут набрал 28 очков (8 из 24 с игры), 6 передач и 3 подбора.