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    Демар Дерозан принес «Чикаго» победу над «Индианой» трехочковым под сирену

    Теги Чикаго Индиана НБА видео Демар Дерозан Баскетбол

    Защитник «Чикаго» Демар Дерозан оформил победу своей команды над «Пэйсерс» (108:106). Ему удалось реализовать дальний бросок, выпрыгнув с одной ноги, под сирену об окончании матча. Характерно, что это единственное трехочковое попадание Дерозана во встрече – до этого он смазал две дальние попытки.

    Победа над «Индианой» стала для «Буллз» шестой подряд и вывела их на первое место, которое они теперь делят с «Бруклином» (23-10).

    Дерозан за 35 минут набрал 28 очков (8 из 24 с игры), 6 передач и 3 подбора.

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