У Энтони Дэвиса растяжение боковой связки колена, он пропустит как минимум месяц

У форварда диагностировано растяжение боковой внутренней связки левого колена. Как пишет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, лидер калифорнийцев выбыл как минимум на месяц.

Дэвис травмировал колено в матче с «Миннесотой» в результате падения на его ногу Джейдена Макдэниэлса (92:110). В первой четверти встречи Дэвис повредил голеностоп, но после паузы вернулся в игру.

В этом сезоне Дэвис набирает в среднем 23,3 очка, 9,9 подбора и 2,9 передачи за 35 минут на паркете.

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