Наверх
Sports.ru NBA

    У Энтони Дэвиса растяжение боковой связки колена, он пропустит как минимум месяц

    Теги травмы Лейкерс НБА Энтони Дэвис Баскетбол

    У форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса диагностировано растяжение боковой внутренней связки левого колена. Как пишет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, лидер калифорнийцев выбыл как минимум на месяц.

    Дэвис травмировал колено в матче с «Миннесотой» в результате падения на его ногу Джейдена Макдэниэлса (92:110). В первой четверти встречи Дэвис повредил голеностоп, но после паузы вернулся в игру.

    В этом сезоне Дэвис набирает в среднем 23,3 очка, 9,9 подбора и 2,9 передачи за 35 минут на паркете.

    Однажды Чарльз Баркли плюнул на 8-летнюю девочку во время игры. Это полностью изменило его отношение к жизни

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные