Евролига. ЦСКА примет УНИКС, «Зенит» в гостях сыграет с «Виллербаном» и другие матчи

Во среду, 15 декабря, в рамках 15-го раунда Евролиги-2021/22 пройдут четыре матча.
В матче двух российских клубов московский ЦСКА примет на своей площадке казанский УНИКС.
«Зенит» сыграет в гостях с французским «Виллербаном».
Евролига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 декабря, 20.00, «Мегаспорт»
- Дата проведения
- 15 декабря, 21.00, «Жальгирис Арена»
- Дата проведения
- 15 декабря, 22.30, «Арена Мира и Дружбы»
- Дата проведения
- 15 декабря, 23.00, «Астробаль»
Положение команд: Барселона Испания – 13-2, Реал Испания – 12-3, Милан Италия – 10-5, Олимпиакос Греция – 9-5, ЦСКА Россия – 9-5, УНИКС Россия – 8-6, Зенит Россия – 8-6, Бавария Германия – 7-7, Виллербан Франция – 7-7, Анадолу Эфес Турция – 7-8, Маккаби Плейтика Израиль – 7-8, Фенербахче Турция – 6-9, Црвена Звезда Сербия – 6-9, Монако Монако – 5-9, Альба Германия – 5-10, Баскония Испания – 5-10, Панатинаикос Греция – 4-11, Жальгирис Литва – 3-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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