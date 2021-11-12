Деннис Родман: «Саморазрушение – в прошлом. Сейчас я спокоен и готов к тому, чтобы мирно умереть»

Легендарный игрок НБА Деннис Родман, которому в этом году исполнилось 60 лет, считает, что с возрастом стал гораздо спокойнее и достиг внутренней гармонии с самим собой.

«Когда мне исполнилось 60 лет, это было что-то типа: «Черт. Что осталось от меня прежнего? Как я могу держать свой разум в гармонии с жизнью? Единственное, что мне остается – это мирно умереть».

На самом деле я уверен, что у меня есть еще много всего, чем я могу поделиться с людьми. Но это нормально, это обычный ход времени.

В последнее время я много думал об этом. Это успокаивает меня, потому что я знаю, что так оно и будет. Я не собираюсь больше разрушать себя, как раньше – 10 или 15 лет назад. Конечно, нет.

Я получил контроль над своей жизнью прямо сейчас. Все идет в правильном направлении», – сказал Родман в интервью изданию GQ.

Родман провел в НБА 14 сезонов. Он два раза выигрывал чемпионский титул с «Детройтом» (1989,1990) и трижды – с «Чикаго» (1996-1998). По итогам сезона-1990/91 был признан Лучшим защищающимся игроком.

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