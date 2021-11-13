Скотти Пиппен: «На Джордана записывали статистику других игроков. Я защищался лучше Майкла, но перехватов всегда было больше у него»

Легенда НБА Скотти Пиппен в своей книге Unguarded рассказал о сложных отношениях с партнером по . Пиппен считает, что его незаслуженно обделяли вниманием, что касалось даже статистических протоколов.

«На Джордана специально записывали статистику других игроков.

В чемпионате-1989/90 мы с Майклом соревновались друг с другом в том, кто сделает больше перехватов за сезон. Мы решили, что это окажется здоровым состязанием, которое поможет нам еще больше сконцентрироваться на обороне.

Но, как я понял уже потом, наше состязание не было справедливым. Не потому, что Майкл лучше защищался. Господи, уж точно нет.

Вот как это работало. Скажем, я прервал движение мяча и подтолкнул его к Майклу. Мне должны добавить один перехват, верно? Как бы не так. Гораздо чаще в статистическом протоколе перехват записывали на его имя. И я ничего не мог с этим поделать.

Не удивительно, что за девять сезонов, которые мы провели вместе, он лишь дважды набирал меньше перехватов в среднем, чем я.

Конечно, перехваты не определяют итоговое влияние игрока на своей половине площадки. Вне сомнений я превосходил Майкла как в индивидуальной, так и в командной защите. Однако из-за того, что медиа не верили, что Майкл может ошибаться, он каждый год претендовал на награду лучшему защищающемуся. А я нет», – написал Пиппен в своей книге.

Скотти Пиппен утверждает, что играл лучше Джордана: на Майкла переписывали чужую статистику, в «гриппозной игре» нет подвига, а в финале-92 он все портил