ЦСКА проиграл в Таллине, набрав 56 очков – это антирекорд

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В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Калевом» (56:67) действующие чемпионы России установили клубный антирекорд. 

56 набранных очков в матче стали самым низким показателем командной результативности для московского клуба за всю историю выступлений в регулярных чемпионатах лиги ВТБ. Предыдущий антирекорд – 60 очков – был установлен армейцами в 2012-м году в игре с чешским «Нимбурком».

Кроме того, «Калеву» в Эстонии ЦСКА до сегодняшнего дня уступал в последний раз 6 мая 1991-го года. «Калев» в том сезоне стал чемпионом СССР. 

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