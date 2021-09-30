Евролига. УНИКС принимает «Зенит», «Фенербахче» встретится с «Црвеной Звездой»

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В пятницу, 1 октября, в рамках 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги-21/22 состоятся пять матчей.

В Казани проходит «русское дерби», в котором местный УНИКС играет с петербургским «Зенитом».

Турецкий «Фенербахче» встретится на своей площадке с сербской «Црвеной Звездой».

Евролига

Регулярный чемпионат

УНИКС Россия  –  Зенит Россия 47:49 (3 четверть)
Дата проведения
1 октября, 19.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча
УНИКС
Хезоня (12), Браун (7), Джекири (4), Зайцев (0), Воронцевич (0) – старт; Браун (6), Списсу (5), Кэнан (3), Клименко (3), Брэнтли (0), Узинский (0).
Зенит
Фрэнкэмп (18), Лойд (10), Мики (2), Понитка (0), Гудайтис (0) – старт; Пойтресс (6), Бэрон (3), Зубков (2), Д.Кулагин (0), Карасев (0), Кузминскас (0).

Фенербахче Беко Турция  –  Црвена Звезда MTS Сербия
Дата проведения
1 октября, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

LDLC АСВЕЛ Франция  –  Жальгирис Литва
Дата проведения
1 октября, 21.00, «Астробаль»
Онлайн матча

Олимпиакос Греция  –  Баскония Испания
Дата проведения
1 октября, 21.00, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча

Барселона Испания  –  Альба Германия
Дата проведения
1 октября, 22.00, «Палау Блауграна»
Онлайн матча

Положение команд: Реал Испания – 1-0, Монако Монако – 1-0, Милан Италия – 1-0, Маккаби Плейтика Израиль – 1-0, Барселона Испания – 0-0, Фенербахче Турция – 0-0, Зенит Россия – 0-0, Баскония Испания – 0-0, Жальгирис Литва – 0-0, Олимпиакос Греция – 0-0, Виллербан Франция – 0-0, Альба Германия – 0-0, Црвена Звезда Сербия – 0-0, УНИКС Россия – 0-0, Бавария Германия – 0-1, ЦСКА Россия – 0-1, Панатинаикос Греция – 0-1, Анадолу Эфес Турция – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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