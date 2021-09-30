Евролига. УНИКС принимает «Зенит», «Фенербахче» встретится с «Црвеной Звездой»

В пятницу, 1 октября, в рамках 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги-21/22 состоятся пять матчей.
В Казани проходит «русское дерби», в котором местный УНИКС играет с петербургским «Зенитом».
Турецкий «Фенербахче» встретится на своей площадке с сербской «Црвеной Звездой».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 1 октября, 19.00, «Баскет-холл»
- УНИКС
- Хезоня (12), Браун (7), Джекири (4), Зайцев (0), Воронцевич (0) – старт; Браун (6), Списсу (5), Кэнан (3), Клименко (3), Брэнтли (0), Узинский (0).
- Дата проведения
- 1 октября, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
- Дата проведения
- 1 октября, 21.00, «Астробаль»
- Дата проведения
- 1 октября, 21.00, «Арена Мира и Дружбы»
- Дата проведения
- 1 октября, 22.00, «Палау Блауграна»
Положение команд: Реал Испания – 1-0, Монако Монако – 1-0, Милан Италия – 1-0, Маккаби Плейтика Израиль – 1-0, Барселона Испания – 0-0, Фенербахче Турция – 0-0, Зенит Россия – 0-0, Баскония Испания – 0-0, Жальгирис Литва – 0-0, Олимпиакос Греция – 0-0, Виллербан Франция – 0-0, Альба Германия – 0-0, Црвена Звезда Сербия – 0-0, УНИКС Россия – 0-0, Бавария Германия – 0-1, ЦСКА Россия – 0-1, Панатинаикос Греция – 0-1, Анадолу Эфес Турция – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
ЦСКА начал Евролигу с поражения Мессине (и опять потерял Милутинова)
Швед – в ЦСКА, Мэйо – в УНИКСе, Напьер – в «Зените». Путеводитель по новому сезону Евролиги
«Уверенности не хватало». Торнике Шенгелия – о реакции в Грузии на переход в ЦСКА, изгнании Майка Джеймса и пропавшем броске
«Необходимо показать Евролиге, что «Зенит» достоин иметь лицензию». Хави Паскуаль — о старте нового сезона