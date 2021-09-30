Евролига. УНИКС принимает «Зенит», «Фенербахче» встретится с «Црвеной Звездой»

В пятницу, 1 октября, в рамках 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги-21/22 состоятся пять матчей.

В Казани проходит «русское дерби», в котором местный УНИКС играет с петербургским «Зенитом».

Турецкий «Фенербахче» встретится на своей площадке с сербской «Црвеной Звездой».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал Испания – 1-0, Монако Монако – 1-0, Милан Италия – 1-0, Маккаби Плейтика Израиль – 1-0, Барселона Испания – 0-0, Фенербахче Турция – 0-0, Зенит Россия – 0-0, Баскония Испания – 0-0, Жальгирис Литва – 0-0, Олимпиакос Греция – 0-0, Виллербан Франция – 0-0, Альба Германия – 0-0, Црвена Звезда Сербия – 0-0, УНИКС Россия – 0-0, Бавария Германия – 0-1, ЦСКА Россия – 0-1, Панатинаикос Греция – 0-1, Анадолу Эфес Турция – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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