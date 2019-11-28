Наверх
Sports.ru NBA

    НБА. «Филадельфия» – «Бруклин», «Клипперс» встретятся с «Миннесотой» и другие матчи

    Теги результаты Шарлотт Детройт Хьюстон Клипперс Мемфис Майами Миннесота Бруклин Новый Орлеан Филадельфия Портленд Сакраменто Торонто НБА Юта Баскетбол

    В понедельник, 11 октября, состоятся семь предсезонных матчей НБА.

    «Бруклин» Дюрэнта и Хардена на выезде сыграет с «Филадельфией» Джоэла Эмбиида. «Клипперс» Пола Джорджа примут в Лос-Анджелесе «Миннесоту» Карла-Энтони Таунса.

    НБА

    Предсезонные матчи

    Торонто – Хьюстон 107:92 (28:19, 29:19, 31:26, 19:28)
    Дата проведения
    12 октября, 02.00, «Scotiabank Arena»
    Онлайн матча
    Торонто
    Ануноби (17), Ачиува (17), Барнс (10), Трент (9), Ванвлит (3) – старт; Флинн (15), Михайлюк (10), Бэнтон (9), Уэйнрайт (6), Перри (4), Шэмпени (3), Бонга (2), Берч (2), Джонсон (0), Деккер (0), Гиллеспи (0).
    Хьюстон
    Вуд (13 + 7 подборов), Портер (12), Тэйт (10), Грин (5 + 7 потерь), Тайс (4) – старт; Брукс (15), Шенгюн (10), Кристофер (8), Мартин (7), Огастин (3), Бей (3), Гаруба (2), Экзам (0), Нваба (0), Никс (0), Лэмб (0).

    Майами – Шарлотт 104:103 (перерыв)
    Дата проведения
    12 октября, 02.30, «FTX Arena»
    Онлайн матча
    Майами
    Адебайо (18), Лаури (15), Робинсон (12), Такер (8), Калеб Мартин (3) – старт; М-ф Моррис (11), Юртсевен (8 + 8 подборов), Хирро (7), Смарт (6), Струс (5), Винсент (3), Дедмон (3), Стюарт (3), Поттер (2), Гарретт (0).
    Шарлотт
    Бриджес (22 + 10 подборов + 6 передач), Болл (19 + 8 подборов + 9 передач), Коди Мартин (15), Вашингтон (9), Макдэниэлс (6 + 7 подборов) – старт; Букнайт (14 + 5 потерь), Смит (10), Джонс (4), Кэри (2), Айванду (2), Кулбока (0), Тор (0), Ричардс (0).

    Филадельфия – Бруклин 102:80 (4 четверть)
    Дата проведения
    12 октября, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча
    Филадельфия
    Коркмаз (27), Джо (20), Эмбиид (14), Грин (8), Ньянг (7) – старт; Драммонд (16), Рид (4 + 7 подборов), Харрисон (4), Спрингер (2), Хенри (0), Бэсси (0).
    Бруклин
    Дюрэнт (23 + 7 подборов), Харден (21 + 5 потерь), Гриффин (8), Браун (6), Харрис (3) – старт; Томас (8), Миллсэп (6), Картер (5), Джонсон (0), Дьюк (0), Миллс (0).

    Мемфис – Детройт 109:76 (4 четверть)
    Дата проведения
    12 октября, 03.00, «FedExForum»
    Онлайн матча
    Мемфис
    Морэнт (24), Джарен Джексон (20 + 7 подборов), Бэйн (8), Адамс (7 + 8 подборов), Кончар (3) – старт; Джонс (15), Мелтон (13 + 7 подборов), Кларк (10), Андерсон (9), Тиллман (0).
    Детройт
    Грант (13), Джексон (12), Стюарт (6), Бей (4), Хэйс (3) – старт; Джош Джексон (11), Джозеф (10), Олиник (9), Лайлс (4), Диалло (4), Пикетт (0), Гарза (0), Ли (0).

    Юта – Новый Орлеан 51:39 (2 четверть)
    Дата проведения
    12 октября, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча
    Юта
    Конли (12), Митчелл (8), Богданович (7), Гобер (4 + 7 подборов), О'Нил (3) – старт; Кларксон (9), Паскалл (5), Инглс (3), Форрест (0), Уайтсайд (0).
    Новый Орлеан
    Валанчюнас (9), Грэм (8), Саторански (4), Мерфи (0), Темпл (0) – старт; Александер-Уокер (7), Маршалл (4), Эрнангомес (3), Льюис (2), Джонс (2), Харт (0).

    Портленд – Сакраменто
    Дата проведения
    12 октября, 05.00, «Moda Center»
    Онлайн матча

    Клипперс – Миннесота
    Дата проведения
    12 октября, 05.30, «Toyota Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    «Хочешь подписать меня? Сейчас я спортсменка». Новая девушка агента Леброна – певица Адель

    «Мы хотим, чтобы на баскетбольной площадке играли, а не мухлевали». НБА изменила правила, чтобы сделать игру жестче и справедливее

    В мошенничестве с медстраховками на $4 млн обвиняются 18 экс-игроков НБА. Вы не поверите, как глупо они спалились

    Кто станет худшей командой НБА? Попович не спасет «Сперс», «Оклахома» не хочет побеждать, «Детройт» и «Хьюстон» думают о призе лучшему новичку

    В интернете до сих пор ходит миф, что Ричард Джефферсон – гей. В России его запустил Владимир Гомельский

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные