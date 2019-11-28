НБА. «Филадельфия» – «Бруклин», «Клипперс» встретятся с «Миннесотой» и другие матчи

В понедельник, 11 октября, состоятся семь предсезонных матчей НБА.
«Бруклин» Дюрэнта и Хардена на выезде сыграет с «Филадельфией» Джоэла Эмбиида. «Клипперс» Пола Джорджа примут в Лос-Анджелесе «Миннесоту» Карла-Энтони Таунса.
НБА
Предсезонные матчи
- Дата проведения
- 12 октября, 02.00, «Scotiabank Arena»
- Торонто
- Ануноби (17), Ачиува (17), Барнс (10), Трент (9), Ванвлит (3) – старт; Флинн (15), Михайлюк (10), Бэнтон (9), Уэйнрайт (6), Перри (4), Шэмпени (3), Бонга (2), Берч (2), Джонсон (0), Деккер (0), Гиллеспи (0).
- Дата проведения
- 12 октября, 02.30, «FTX Arena»
- Майами
- Адебайо (18), Лаури (15), Робинсон (12), Такер (8), Калеб Мартин (3) – старт; М-ф Моррис (11), Юртсевен (8 + 8 подборов), Хирро (7), Смарт (6), Струс (5), Винсент (3), Дедмон (3), Стюарт (3), Поттер (2), Гарретт (0).
- Дата проведения
- 12 октября, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
- Коркмаз (27), Джо (20), Эмбиид (14), Грин (8), Ньянг (7) – старт; Драммонд (16), Рид (4 + 7 подборов), Харрисон (4), Спрингер (2), Хенри (0), Бэсси (0).
- Дата проведения
- 12 октября, 03.00, «FedExForum»
- Мемфис
- Морэнт (24), Джарен Джексон (20 + 7 подборов), Бэйн (8), Адамс (7 + 8 подборов), Кончар (3) – старт; Джонс (15), Мелтон (13 + 7 подборов), Кларк (10), Андерсон (9), Тиллман (0).
- Дата проведения
- 12 октября, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Юта
- Конли (12), Митчелл (8), Богданович (7), Гобер (4 + 7 подборов), О'Нил (3) – старт; Кларксон (9), Паскалл (5), Инглс (3), Форрест (0), Уайтсайд (0).
- Новый Орлеан
- Валанчюнас (9), Грэм (8), Саторански (4), Мерфи (0), Темпл (0) – старт; Александер-Уокер (7), Маршалл (4), Эрнангомес (3), Льюис (2), Джонс (2), Харт (0).
- Дата проведения
- 12 октября, 05.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 12 октября, 05.30, «Toyota Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Хочешь подписать меня? Сейчас я спортсменка». Новая девушка агента Леброна – певица Адель
«Мы хотим, чтобы на баскетбольной площадке играли, а не мухлевали». НБА изменила правила, чтобы сделать игру жестче и справедливее
В мошенничестве с медстраховками на $4 млн обвиняются 18 экс-игроков НБА. Вы не поверите, как глупо они спалились
Кто станет худшей командой НБА? Попович не спасет «Сперс», «Оклахома» не хочет побеждать, «Детройт» и «Хьюстон» думают о призе лучшему новичку
В интернете до сих пор ходит миф, что Ричард Джефферсон – гей. В России его запустил Владимир Гомельский