НБА. «Филадельфия» – «Бруклин», «Клипперс» встретятся с «Миннесотой» и другие матчи

В понедельник, 11 октября, состоятся семь предсезонных матчей НБА.

Дюрэнта и Хардена на выезде сыграет с «Филадельфией» Джоэла Эмбиида. Пола Джорджа примут в Лос-Анджелесе «Миннесоту» Карла-Энтони Таунса.

НБА

Предсезонные матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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