Доктор Энтони Фаучи о вакцинации: «Игроки НБА – неглупые люди. Просто кто-то убедил их в вещах, не соответствующих действительности»

Известный американский ученый-медик, иммунолог и инфекционист Энтони Фаучи решил высказаться по поводу отказа от вакцинации против ряда игроков НБА, в числе которых назывались Кайри Ирвинг («Бруклин»), Эндрю Уиггинс («Голден Стэйт») и Брэдли Бил («Вашингтон»). По последним данным, 5% баскетболистов лиги не делали прививку.

Фаучи призвал спортсменов обратить внимание на статистику и историю борьбы человечества с другими болезнями с помощью вакцин.

«Знаете, вы пытаетесь сказать этим игрокам НБА, отказавшимся от вакцинации, что они неправы. Дело в том, что эти игроки – неглупые люди. Тем не менее, кто-то все-таки убедил их в вещах, которые не соответствуют действительности.

Просто посмотрите на данные, которыми мы располагаем, согласно которым вакцина высокоэффективна и безопасна. Подавляющее большинство случаев говорит об этом.

И если вы посмотрите на историю вакцин в целом, на то, что они сделали для общества, польза от вакцин с подавляющим преимуществом превосходит риски. Это просто факт.

Иногда необъяснимо, что люди могут смотреть на статистику и просто говорить так, будто ее не существует. Нет, она существует», – отметил Фаучи.

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