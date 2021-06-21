Сергей Иванов: «Жальгирису» было приказано выйти из Лиги ВТБ и не играть с враждебным государством»

Теги Жальгирис чемпионат Литвы Сергей Иванов Единая лига ВТБ Политика Баскетбол

Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов поделился своим мнением о выходе из турнира «Жальгириса» и других литовских клубов.

«Нам очень жаль, что из Единой лиги ВТБ ушел «Жальгирис» и все литовские клубы. Литва – это баскетбольная страна. Для них гораздо большая трагедия, чем для нас, что их сборная не отобралась на Олимпиаду. В Литве баскетбол – это спорт номер один. У них сильные клубы, у них-то молодых игроков воспитывают прекрасно. Но решение, почему они не играют (в Единой лиге ВТБ – Sports.ru), сто процентов политическое. Им было приказано выйти из Лиги ВТБ и не играть с враждебным государством. Они откровенно используют спорт как политику. Ждать тут нечего», – рассказал Иванов.

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