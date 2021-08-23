Ламаркус Олдридж, завершивший карьеру весной из-за аритмии, возвращается в баскетбол. Контракт с «Нетс» – на 2,6 млн долларов

Семикратный участник Матчей звезд НБА Ламаркус Олдридж, объявивший о завершении карьеры 5 месяцев назад из-за аритмии сердца, возвращается в баскетбол.

36-летний тяжелый форвард договорился с о подписании однолетнего контракта на 2,6 миллиона долларов, сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски со ссылкой на агента игрока Джеффа Шварца.

Отмечается, что по результатам обследований сразу несколько авторитетных врачей – как независимых, так и связанных с «Нетс» – разрешили Олдриджу начать его 16-й сезон в НБА.

Напомним, что Олдридж завершил игровую карьеру в середине апреле, когда у него выявили аритмию. Это произошло в матче с «Лейкерс», и после этого, по словам ветерана, его состояние ухудшилось.

Ламаркус подписал первое соглашение с «Бруклином» 28 марта после того, как договорился о выкупе контракта с «Сан-Антонио», где провел пять с половиной сезонов. В составе «Нетс» Олдридж успел провести 5 матчей, в которых набирал 12,8 очка, 4,8 подбора, 2,2 блок-шота и 2,6 передачи за 26 минут, при реализации с игры 52,1%.

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