Алексей Швед вернулся в ЦСКА

Защитник Алексей Швед (32 года, 198 см) официально вернулся в ЦСКА.

Швед подписал с московским клубом контракт по схеме 1+1.

С 2015 года Швед играл за «Химки». Подмосковный клуб пропустит следующий сезон Единой лиги ВТБ из-за отсутствия финансовых гарантий.

В 13 матчах минувшего розыгрыша Лиги ВТБ Швед набирал 23,3 очка, 3,4 подбора, 8,1 передачи и 1,0 перехвата в среднем за игру.

Регулярный чемпионат Евролиги-2020/21 Алексей завершил на первом месте по среднему количеству набранных очков и результативных передач. В 23 матчах регулярки Швед набирал 19,8 очка и 7,7 ассиста.

Швед с перерывами выступал за ЦСКА с 2005 по 2012 годы. Он является 4-кратным чемпионом России и победителем Евролиги в составе армейцев (2008).

Швед возвращается в ЦСКА, хотя его жена писала: «Армейцы все покупают». Как к этому вообще относиться?

Сайт ЦСКА