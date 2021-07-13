Алексей Швед договорился с ЦСКА о многолетнем контракте (Донатас Урбонас)

ЦСКА в скором времени должен объявить о переходе звездного защитника (32 года, 198 см).

Как сообщает инсайдер BasketNews Донатас Урбонас, армейский клуб договорился о многолетнем контракте с российским игроком. Скорее всего, Швед подпишет соглашение с ЦСКА сроком до 3 лет.

Ранее проходила информация, что спонсоры «Химок», бывшего клуба звездного защитника, покроют разницу между текущим и новым контрактами Шведа.

У Алексея в межсезонье-2021 были предложения от двух клубов из китайской лиги CBA. Россиянин отклонил их, не желая покидать Россию из-за жены и детей. Швед принял решение вернуться в московский клуб, за который ранее выступал с 2005 по 2012 годы.

С 2015 года Швед играл за «Химки». Единая лига ВТБ в понедельник официально объявила о том, что подмосковный клуб пропустит следующий сезон турнира из-за отсутствия финансовых гарантий.

В 13 матчах лиги ВТБ минувшего сезона Швед набирал 23,3 очка, 3,4 подбора, 8,1 передачи и 1,0 перехвата в среднем за игру.

Регулярный чемпионат Евролиги-2020/21 Алексей завершил на первом месте по среднему количеству набранных очков и результативных передач. В 23 матчах регулярки Швед набирал 19,8 очка и 7,7 ассиста.

Швед является 4-кратным чемпионом России и победителем в составе ЦСКА (2008). В составе национальной сборной он становился бронзовым призером ЧЕ-2011 и Олимпиады-2012.

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