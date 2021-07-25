Баскетбольная сборная США потерпела первое поражение на Олимпиадах с 2004 года

В воскресенье в своем первом матче на Играх в Токио баскетбольная сборная США неожиданно уступила Франции (76:83), хотя вела «+8» после двух четвертей.

Это первое поражение американцев на Олимпиадах с 2004 года. Тогда команда Тима Данкана и Аллена Айверсона проиграла Аргентине в полуфинале турнира (81:89).

На летних Играх 2008, 2012 и 2016 годов баскетболисты США победили во всех 8 встречах. Учитывая матч за бронзу Олимпиады-2004 против Литвы (104:96), американцы имели успешную серию из 25 игр.

Отметим, что сегодня против Франции ни один баскетболист сборной США не смог превзойти отметку в 20 очков. Самым результативным стал чемпион НБА-2021 в составе «Милуоки» Дрю Холидэй, набравший 18 очков.

У американцев паника, Дончич голоден, испанцы едут на последнюю охоту. А зачем еще смотреть баскетбольный турнир на Олимпиаде?