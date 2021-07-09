Михаил Кулагин стал игроком «Нижнего Новгорода»

подписал контракт с защитником сборной России Михаилом Кулагиным (26 лет, 191 см).

Соглашение рассчитано на один сезон.

С 2015 по 2020 годы Кулагин играл за ЦСКА, дважды становясь чемпионом Евролиги и четырежды – Лиги ВТБ. Параллельно Михаил выступал за молодежную команду армейцев.

Сезон-2020/21 Кулагин провел в «Енисее». За 21 матч Лиги ВТБ он продемонстрировал средние показатели в 13,5 очка, 2,7 подбора, 2,6 передачи, 0,7 перехвата.

Его лучший перформанс новобранца «НН» в минувшем сезоне пришелся на матч против пермской «Пармы» – 26 очков (5 из 8 двухочковых, 5 из 8 трехочковых), 6 подборов, 2 передачи и 2 перехвата.

В 2018 и 2021 году Кулагин принимал участие в Матчах всех звезд лиги ВТБ. На протяжении многих лет Михаил привлекается в национальную сборную страны по разным возрастам.

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