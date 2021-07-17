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    Перехват Холидэя и аллей-уп на Янниса принес «Бакс» победу над «Санз» в 5-м матче финальной серии

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    Разыгрывающий «Милуоки» Дрю Холидэй стал героем решающего момента в 5-м матче финальной серии  плей-офф против «Финикса».

    За 20 секунд до конца встречи «Санз» проводили атаку и имели возможность выйти вперед при счете 120:119 в пользу «Бакс». Холидэй вырвал мяч из рук Девина Букера, организовал быстрый отрыв и навесил на Янниса Адетокумбо, который забил сверху с фолом Криса Пола.

    Яннис смазал штрафной, но «Бакс» забрали подбор в нападении, после чего Крис Миддлтон набрал с линии последнее очко в матче.

    Матч закончился победой «Милуоки» со счетом 123:119. Команда Адетокумбо и Холидэя впервые вышла вперед в финальной серии (3-2) и может оформить чемпионство в 6-м матче на своей площадке.

    Холидэй набрал в матче 27 очков (12 из 20 с игры), сделал 13 передач, 4 подбора и 3 перехвата.

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