Перехват Холидэя и аллей-уп на Янниса принес «Бакс» победу над «Санз» в 5-м матче финальной серии

Разыгрывающий Дрю Холидэй стал героем решающего момента в 5-м матче финальной серии плей-офф против .

За 20 секунд до конца встречи «Санз» проводили атаку и имели возможность выйти вперед при счете 120:119 в пользу «Бакс». Холидэй вырвал мяч из рук , организовал быстрый отрыв и навесил на , который забил сверху с фолом .

Яннис смазал штрафной, но «Бакс» забрали подбор в нападении, после чего Крис Миддлтон набрал с линии последнее очко в матче.

Матч закончился победой «Милуоки» со счетом 123:119. Команда Адетокумбо и Холидэя впервые вышла вперед в финальной серии (3-2) и может оформить чемпионство в 6-м матче на своей площадке.

Холидэй набрал в матче 27 очков (12 из 20 с игры), сделал 13 передач, 4 подбора и 3 перехвата.

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