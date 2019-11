Россия в олимпийской квалификации сыграет с Хорватией, Бразилией, Германией, Мексикой и Тунисом

В Швейцарии состоялась жеребьевка квалификационных турниров Олимпийских игр 2020 года.

Сборная России сыграет с Хорватией, Бразилией, Германией, Мексикой и Тунисом. Матчи пройдут в хорватском Сплите.

На групповом этапе турнира россиянам будут противостоять Мексика и Германия.

Олимпийские квалификационные турниры помимо Хорватии примут Канада (Виктория), Литва (Каунас) и Сербия (Белград). Турниры пройдут с 23 по 28 июня 2020 года.

В Сербии сыграют: Доминиканская республика, Сербия, Новая Зеландия, Пуэрто-Рико, Италия и Сенегал.

В Литве сыграют: Литва, Южная Корея, Венесуэла, Польша, Ангола, Словения.

В Канаде сыграют: Греция, Китай, Канада, Уругвай, Чехия, Турция.

Внутри групп команды сыграют в один круг. По две лучшие сборные из каждой тройки выходят в полуфинал. Победители полуфиналов сыграют в решающем матче за олимпийскую путевку.

Расписание матчей олимпийского квалификационного турнира в Сплите

23 июня. Германия – Мексика, Тунис – Бразилия.

24 июня. Мексика – Россия, Бразилия – Хорватия.

25 июня. Россия – Германия, Хорватия – Тунис.

27 июня. Полуфиналы.

28 июня. Финал.

#roadtotokyo2020



Only four qualify to the Olympics, one from each city pic.twitter.com/5vPIHfMRuT