Россия в олимпийской квалификации сыграет с Хорватией, Бразилией, Германией, Мексикой и Тунисом

В Швейцарии состоялась жеребьевка квалификационных турниров Олимпийских игр 2020 года.
Сборная России сыграет с Хорватией, Бразилией, Германией, Мексикой и Тунисом. Матчи пройдут в хорватском Сплите.
На групповом этапе турнира россиянам будут противостоять Мексика и Германия.
Олимпийские квалификационные турниры помимо Хорватии примут Канада (Виктория), Литва (Каунас) и Сербия (Белград). Турниры пройдут с 23 по 28 июня 2020 года.
В Сербии сыграют: Доминиканская республика, Сербия, Новая Зеландия, Пуэрто-Рико, Италия и Сенегал.
В Литве сыграют: Литва, Южная Корея, Венесуэла, Польша, Ангола, Словения.
В Канаде сыграют: Греция, Китай, Канада, Уругвай, Чехия, Турция.
Внутри групп команды сыграют в один круг. По две лучшие сборные из каждой тройки выходят в полуфинал. Победители полуфиналов сыграют в решающем матче за олимпийскую путевку.
Расписание матчей олимпийского квалификационного турнира в Сплите
23 июня. Германия – Мексика, Тунис – Бразилия.
24 июня. Мексика – Россия, Бразилия – Хорватия.
25 июня. Россия – Германия, Хорватия – Тунис.
27 июня. Полуфиналы.
28 июня. Финал.
#roadtotokyo2020— Eurohoops.net (@Eurohoopsnet) November 27, 2019
Only four qualify to the Olympics, one from each city pic.twitter.com/5vPIHfMRuT