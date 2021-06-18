«Клипперс» впервые в истории клуба вышли в финал конференции

в пятницу впервые в клубной истории вышли в финал конференции.

Калифорнийцы в шестом матче полуфинала Запада победили «Юту» со счетом 131:119 и закрыли серию – 4-2. По ходу встречи команда Тайрона Лю уступала 25 очков.

Вторую половину пятничного матча «парусники» выиграли со счетом 81:47.

«Клипперс» стали первой командой в истории НБА, которая отыгралась в двух сериях плей-офф подряд с 0-2. В противостоянии с лучшей командой регулярного чемпионата «Джаз» калифорнийцы затем взяли четыре матча подряд, несмотря на потерю лидера Кавая Ленарда из-за травмы в четвертой встрече.

История «Клипперс» берет свое начало с 1970 года. С тех пор лучшим результатом клуба был выход в полуфинал конференции. Из действующих клубов НБА теперь только «Шарлотт» и «Новый Орлеан» никогда не добирались до решающей серии конференции.

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