Евробаскет-2021. Женщины. Россия – Хорватия, Беларусь встречается со Словакией и другие матчи

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Сегодня во Франции и Испании восемью матчами продолжится женский Евробаскет-2021.

Во второй игровой день сборная России встречается с командой Хорватии.

Команда Беларуси играет со Словакией.

Евробаскет-2021

Женщины

Франция и Испания

Группа D

Хорватия – Россия

18 июня. 19:00

Чехия – Франция

18 июня. 21:45

Положение команд: Франция – 1-0, Россия – 1-0, Чехия – 0-1, Хорватия – 0-1.

Группа A

Словакия – Беларусь

18 июня. 19:00

Испания – Швеция 

18 июня. 22:00

Положение команд: Швеция – 1-0, Беларусь – 1-0, Испания – 0-1, Словакия – 0-1.

Группа B

Греция – Сербия – 51:85 (13:17, 3:23, 21:25, 14:20)

18 июня. 13:00

Италия – Черногория

18 июня. 16:00

Положение команд: Сербия – 2-0, Черногория – 1-0, Италия – 0-1, Греция – 0-2.

Группа C

Турция – Босния и Герцеговина – 54:64 (8:17, 18:10, 18:11, 10:26)

18 июня. 13:00

Бельгия – Словения 

18 июня. 16:00

Положение команд: Босния и Герцеговина – 2-0, Словения – 1-0, Бельгия – 0-1, Турция – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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