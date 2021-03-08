Евробаскет-2021. Женщины. Россия – Хорватия, Беларусь встречается со Словакией и другие матчи

Сегодня во Франции и Испании восемью матчами продолжится женский Евробаскет-2021.
Во второй игровой день сборная России встречается с командой Хорватии.
Команда Беларуси играет со Словакией.
Евробаскет-2021
Женщины
Франция и Испания
Группа D
Хорватия – Россия
18 июня. 19:00
Чехия – Франция
18 июня. 21:45
Положение команд: Франция – 1-0, Россия – 1-0, Чехия – 0-1, Хорватия – 0-1.
Группа A
Словакия – Беларусь
18 июня. 19:00
Испания – Швеция
18 июня. 22:00
Положение команд: Швеция – 1-0, Беларусь – 1-0, Испания – 0-1, Словакия – 0-1.
Группа B
Греция – Сербия – 51:85 (13:17, 3:23, 21:25, 14:20)
18 июня. 13:00
Италия – Черногория
18 июня. 16:00
Положение команд: Сербия – 2-0, Черногория – 1-0, Италия – 0-1, Греция – 0-2.
Группа C
Турция – Босния и Герцеговина – 54:64 (8:17, 18:10, 18:11, 10:26)
18 июня. 13:00
Бельгия – Словения
18 июня. 16:00
Положение команд: Босния и Герцеговина – 2-0, Словения – 1-0, Бельгия – 0-1, Турция – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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