Никола Йокич признан MVP регулярного сезона НБА

Центровой признан MVP регулярного сезона , сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Серб набирал в среднем 26,4 очка, 10,8 подбора, 8,3 передачи, 1,3 перехвата и 0,7 блока и провел все 72 матча.

Он помог «Денверу» занять третье место в Западной конференции.

Йокич был выбран «Наггетс» на драфте-2014 под 41-м пиком. Никогда MVP не становился игрок, выбранный ниже.

Второе и третье место заняли центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид и разыгрывающий «Голден Стэйт» Стеф Карри.

Никола Йокич – аномалия: лучший пасующий центр в истории НБА, выбран в середине 2-го раунда, любит лошадей больше, чем славу и деньги