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    Никола Йокич признан MVP регулярного сезона НБА

    Теги Денвер НБА Никола Йокич Баскетбол

    Центровой «Денвера» Никола Йокич признан MVP регулярного сезона НБА, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

    Серб набирал в среднем 26,4 очка, 10,8 подбора, 8,3 передачи, 1,3 перехвата и 0,7 блока и провел все 72 матча.

    Он помог «Денверу» занять третье место в Западной конференции.

    Йокич был выбран «Наггетс» на драфте-2014 под 41-м пиком. Никогда MVP не становился игрок, выбранный ниже.

    Второе и третье место заняли центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид и разыгрывающий «Голден Стэйт» Стеф Карри.

    Никола Йокич – аномалия: лучший пасующий центр в истории НБА, выбран в середине 2-го раунда, любит лошадей больше, чем славу и деньги

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