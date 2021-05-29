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    Болельщик «Бостона» бросил бутылкой в Кайри Ирвинга. Мужчина арестован и пожизненно лишен права посещать матчи

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    30 мая по окончании матча первого раунда плей-офф НБА между «Бостоном» и «Бруклином» (126:141, 1-3) произошел неприятный инцидент.

    Болельщик «Селтикс» бросил бутылкой в разыгрывающего гостевой команды Кайри Ирвинга, когда тот уходил в раздевалку через подтрибунное помещение.

    Бросок болельщика не достиг цели – бутылка пролетела мимо головы Ирвинга. Инцидент вызвал бурное негодование игроков «Бруклина», которые сразу попытались вычислить виновника.

    Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, личность болельщика была установлена. Мужчина был арестован и пожизненно лишен права посещать матчи на арене «Ти Ди Гарден».

    Судя по кадрам, попавшим в сеть, виновником происшествия стал белый мужчина, находившийся на трибунах в майке с номером чемпиона НБА-2008 в составе «Селтикс» Кевина Гарнетта.

    Напомним, что перед переездом серии в Бостон Кайри Ирвинг, выступавший за «Селтикс» с 2017 по 2019 годы, произнес следующие слова: «Надеюсь, все сведется непосредственно к баскетболу, обойдется агрессии, скрытого расизма и оскорбительных выкриков. Попадал ли я в такие ситуации раньше? Я не единственный, кто может рассказать о подобном».

    В прошедшем победном матче «Нетс» 29-летний Ирвинг набрал 39 очков и 11 подборов за 41 минуту на паркете.

    Кайри Ирвинг – самый странный игрок НБА: верит в плоскую Землю, отгоняет злых духов шалфеем и считает индейцев семьей. Его татуировки рассказывают еще больше

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