Леброн Джеймс о Стефене Карри: «Мы сыграем в плей-ин против MVP текущего сезона»

Форвард поделился ожиданиями от встречи с в турнире плей-ин 19 мая, отдав должное лидеру клуба из Сан-Франциско Стефену Карри.

По мнению Джеймса, именно звездный разыгрывающий «Уорриорз» является MVP нынешнего чемпионата.

«Мы сыграем в плей-ин против игрока, который, на мой взгляд, является настоящим MVP этого чемпионата НБА. Мы должны быть готовы абсолютно ко всему, что Стеф и «Уорриорз» могут нам предложить. Это команда с чемпионской ДНК.

Перед началом сезона все списывали Карри со счетов. Люди говорили: «Клэй Томпсон снова травмирован, сможет ли Стеф повести команду за собой? Как он проявит себя? Способен ли он тащить «Уорриорз» в одиночку и вывести команду в плей-офф?»

Стеф Карри ответил скептикам своей игрой. Он проявил себя с лучшей стороны, соответствуя всем самым высоким ожиданиям. И даже больше», – заявил Леброн.

По итогам регулярного чемпионата 33-летний Карри стал лучшим бомбардиром НБА, набирая 32 очка за матч. Карри и Майкл Джордан – единственные в истории лиги игроки, завоевавшие титул лучшего бомбардира после того, как им исполнилось 33 года.

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