Кобе Брайант, Тим Данкан и Кевин Гарнетт введены в Зал славы

Легендарный защитник посмертно введен в Зал славы баскетбола имени Нейсмита. Официальная церемония, перенесенная с 2020 года, состоялась в субботу, 15 мая, в Анкасвилле, штат Коннектикут.

Вместе с Брайантом в Зал славы включены чемпионы НБА Тим Данкан и , чемпионка женской НБА, олимпийская чемпионка , тренеры , Ким Малки, Барбара Стивенс, Эдди Саттон и бывший генеральный секретарь ФИБА Патрик Бауманн.

Имена новых членов Зал славы были объявлены в апреле 2020 года. Церемония изначально должна была состояться в августе, но ее перенесли из-за пандемии коронавируса.

Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб 26 января 2020 года при крушении частного вертолета в Калабасасе, штат Калифорния. Вместе с Брайантом погибла его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек.

Вдова Кобе разорвала контракт с Nike, создала коллекцию одежды в честь погибшей дочери и разрабатывает бренд имени Брайанта

Владимир Кондрашин вошел в список кандидатов на введение в Зал Славы Джеймса Нейсмита в 2021 году

Экскурсия по Залу славы баскетбола. Тут много истории и интерактива, а также можно поиграть в баскетбол