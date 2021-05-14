Кобе Брайант, Тим Данкан и Кевин Гарнетт введены в Зал славы

Легендарный защитник «Лейкерс» Кобе Брайант посмертно введен в Зал славы баскетбола имени Нейсмита. Официальная церемония, перенесенная с 2020 года, состоялась в субботу, 15 мая, в Анкасвилле, штат Коннектикут.
Вместе с Брайантом в Зал славы включены чемпионы НБА Тим Данкан и Кевин Гарнетт, чемпионка женской НБА, олимпийская чемпионка Тамика Кэтчингс, тренеры Руди Томьянович, Ким Малки, Барбара Стивенс, Эдди Саттон и бывший генеральный секретарь ФИБА Патрик Бауманн.
Имена новых членов Зал славы были объявлены в апреле 2020 года. Церемония изначально должна была состояться в августе, но ее перенесли из-за пандемии коронавируса.
Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб 26 января 2020 года при крушении частного вертолета в Калабасасе, штат Калифорния. Вместе с Брайантом погибла его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек.
Вдова Кобе разорвала контракт с Nike, создала коллекцию одежды в честь погибшей дочери и разрабатывает бренд имени Брайанта
Владимир Кондрашин вошел в список кандидатов на введение в Зал Славы Джеймса Нейсмита в 2021 году
Экскурсия по Залу славы баскетбола. Тут много истории и интерактива, а также можно поиграть в баскетбол
#20HoopClass enshrinee, Kobe Bryant. pic.twitter.com/j328vaUZiZ— NBA (@NBA) May 15, 2021
#20HoopClass enshrinee, Tim Duncan. pic.twitter.com/OZkDi3umIk— NBA (@NBA) May 15, 2021
#20HoopClass enshrinee, Kevin Garnett. pic.twitter.com/iKw5oXzuuI— NBA (@NBA) May 15, 2021
Kobe Bryant: Hall of Famer pic.twitter.com/dk8rtjX8b4— Los Angeles Lakers (@Lakers) May 15, 2021