Кобе Брайант, Тим Данкан и Кевин Гарнетт введены в Зал славы

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Легендарный защитник «Лейкерс» Кобе Брайант посмертно введен в Зал славы баскетбола имени Нейсмита. Официальная церемония, перенесенная с 2020 года, состоялась в субботу, 15 мая, в Анкасвилле, штат Коннектикут.

Вместе с Брайантом в Зал славы включены чемпионы НБА Тим Данкан и Кевин Гарнетт, чемпионка женской НБА, олимпийская чемпионка Тамика Кэтчингс, тренеры Руди Томьянович, Ким Малки, Барбара Стивенс, Эдди Саттон и бывший генеральный секретарь ФИБА Патрик Бауманн.

Имена новых членов Зал славы были объявлены в апреле 2020 года. Церемония изначально должна была состояться в августе, но ее перенесли из-за пандемии коронавируса.

Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб 26 января 2020 года при крушении частного вертолета в Калабасасе, штат Калифорния. Вместе с Брайантом погибла его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек.

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