Звездный разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг выразил поддержку Палестине, которая обменивается ракетными ударами с Израилем.

Ирвинг опубликовал два поста по теме в инстаграме. Первым было сообщение, в котором говорилось: «Израильские силы стреляют по палестинским верующим в мечети Аль-Акса».

Второй пост Ирвинга по конфликту на Ближнем Востоке: «Солидарность с Палестиной – прямой эфир с палестинским борцом за свободу». Сообщение отсылает к эфиру в инстаграме Линды Сарсур, американской политической активистки, которая выражает антисемитские и антиизраильские взгляды. Она рассказала о том, как люди могут помочь палестинскому движению в борьбе за свободу.

В мае произошло крупнейшее с 2014 года обострение палестино-израильского конфликта. Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 числа.

Около 2 тысяч ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации к вечеру пятницы. Израильтяне отвечают огнем из танковых орудий по палестинским территориям.

Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов по сектору Газа, увеличилось до 139, среди жертв 39 детей.

По последним данным, в Израиле погибли семь мирных жителей и один военный.

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