Министр спорта Московской области: «Химки» могут прекратить выступление в Лиге ВТБ в привычном виде»

Теги Химки Единая лига ВТБ Роман Терюшков Баскетбол

По словам министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, баскетбольный клуб «Химки» может прекратить выступление в Единой лиге ВТБ со следующего сезона.

«Химки» – коммерческий клуб, и его проблемы известны. У нас же есть полностью вся система подготовки, училище олимпийского резерва. Если в следующем году не будет привычного нам клуба «Химки» в Единой лиге ВТБ, то мы создадим в области и будем играть – не соревнования Единой лиги, но на ступеньку пониже. Но в любом случае все наши спортсмены, которые проходят подготовку в училищах, спортшколах, будут принимать участие в соревнованиях.

Подмосковье – баскетбольный регион, этот вид спорта любят, у нас создана система подготовки спортрезерва, и это важная для нас история. Точно не потеряемся», – передает слова Романа Терюшкова ТАСС.

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