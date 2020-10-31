Тимофей Мозгов: «Получая такие деньги, как в «Лейкерс», можно и не работать, но нужно ли не работать?»

Центровой «Химок» Тимофей Мозгов признался, что большой контракт от , подписанный в 2016 году, впоследствии ощутимо помог ему в восстановлении после серьезной травмы колена.

В июле 2016 года Мозгов заключил 4-летний контракт с «Лейкерс» на 64 млн долларов. Всего в НБА Тимофей заработал около 81,8 млн долларов.

«Получая такие деньги, как в «Лейкерс», можно и не работать, но нужно ли не работать?

Кстати, за те три года, что я не играл, надо было платить докторам, тренерам, оплачивать процедуры и переезды. Хорошо, что у меня была возможность все это поднять финансово. Если бы такой возможности не было, я бы не смог никогда восстановиться.

Вы даже не представляете, сколько было пройдено, чтобы вернуться на площадку. Мне кажется, история травмы берет начало еще с 2015 года. Это к вопросу о профессионализме. Если бы тогда понимал, что происходит, сделал бы все по-другому. И был бы здоровый, не пропустил бы три сезона – можно было обойтись без операции.

Когда не знаешь, от чего тебя лечат, оказывается, что тебя калечат. Потерянное время жалко, ведь три года – это много. Хотелось бы, чтобы такой отрезок не пропадал из жизни», – рассказал Мозгов в эфире «Матч ТВ».

В апреле 34-летний бигмен вышел на паркет впервые с июля 2018 года, с тех пор проведя 5 матчей в лиге ВТБ. Мозгов выступил в 454 матчах НБА с 2010 по 2018 годы, он является чемпионом 2016 года в составе «Кливленда».

Связка Мозгов-Швед и ностальгия – главный повод переключиться на плей-офф лиги ВТБ

Тимофей Мозгов сыграл впервые за 1000 дней. А где он пропадал почти три года?