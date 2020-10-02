Тимофей Мозгов, скорее всего, вернется на паркет в понедельник в матче с «Енисеем». Он не играл с июля 2018 года

12 апреля может состояться долгожданное возвращение на паркет чемпиона НБА-2016 Тимофея Мозгова.

Как сообщает инсайдер Донатас Урбонас, 34-летний центровой, скорее всего, сыграет за в домашнем матче лиги ВТБ против . Встреча пройдет в понедельник.

Сегодня же медиадиректор «Химок» Ольга Крылова подтвердила, что Мозгов провел полноценную тренировку с «Химками», и возвращение баскетболиста ожидается уже завтра, передает телеграм-канал «Перехват».

В марте Мозгов появился в заявке «Химок» на Единую лигу ВТБ. Тогда сообщалось, что Тимофей находится в США и проходит последний восстановительный курс перед возвращением в баскетбол.

Российский бигмен последний раз выходил на площадку в официальном матче в июле 2018 года.

Мозгов присоединился к «Химкам» перед стартом сезона-19/20, но не смог сыграть за команду из-за травмы. После этого он испытывал проблемы с коленом и на паркете не появлялся, однако пока не объявлял о завершении карьеры.

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