Евролига. Плей-офф. «Зенит» примет «Барселону», ЦСКА в гостях сыграет с «Фенербахче»

В среду, 28 апреля, российские клубы проведут свои третьи матчи в плей-офф Евролиги-2020/21.

Дебютант плей-офф Евролиги санкт-петербургский примет испанскую «Барселону» при счете 1-1 в серии.

Московский ЦСКА в выездной встрече попытается закрыть серию с турецким .

Немецкая дома сыграет с итальянским «Миланом».

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Третьи матчи

Счет в серии – 1-1

В серии впереди ЦСКА – 2-0

В серии впереди – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.

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