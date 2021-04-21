Евролига. Плей-офф. «Зенит» примет «Барселону», ЦСКА в гостях сыграет с «Фенербахче»

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В среду, 28 апреля, российские клубы проведут свои третьи матчи в плей-офф Евролиги-2020/21.

Дебютант плей-офф Евролиги санкт-петербургский «Зенит» примет испанскую «Барселону» при счете 1-1 в серии.

Московский ЦСКА в выездной встрече попытается закрыть серию с турецким «Фенербахче».

Немецкая «Бавария» дома сыграет с итальянским «Миланом».

Евролига

Плей-офф

1/4 финала (до трех побед)

Третьи матчи

Зенит Россия  –  Барселона Испания
Дата проведения
28 апреля, 20.00, «Сибур Арена»
Онлайн матча

Счет в серии – 1-1

Фенербахче Беко Турция  –  ЦСКА Россия
Дата проведения
28 апреля, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

В серии впереди ЦСКА – 2-0

Бавария Германия  –  AX Армани Эксчейндж Милан Италия
Дата проведения
28 апреля, 21.45, «Ауди Доум»
Онлайн матча

В серии впереди «Милан» – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.

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