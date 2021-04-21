Евролига. Плей-офф. «Зенит» примет «Барселону», ЦСКА в гостях сыграет с «Фенербахче»

В среду, 28 апреля, российские клубы проведут свои третьи матчи в плей-офф Евролиги-2020/21.
Дебютант плей-офф Евролиги санкт-петербургский «Зенит» примет испанскую «Барселону» при счете 1-1 в серии.
Московский ЦСКА в выездной встрече попытается закрыть серию с турецким «Фенербахче».
Немецкая «Бавария» дома сыграет с итальянским «Миланом».
Плей-офф
1/4 финала (до трех побед)
Третьи матчи
- Дата проведения
- 28 апреля, 20.00, «Сибур Арена»
Счет в серии – 1-1
- Дата проведения
- 28 апреля, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
В серии впереди ЦСКА – 2-0
- Дата проведения
- 28 апреля, 21.45, «Ауди Доум»
В серии впереди «Милан» – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.
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