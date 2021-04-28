ЦСКА – первый 20-кратный участник «Финала четырех» в истории Евролиги

Московский ЦСКА в 20-й раз в истории клуба вышел в «Финал четырех» и стал рекордсменом по этому показателю.

В среду, 28 апреля, ЦСКА на выезде победил турецкий (85:68) и пробился в финальную часть турнира. Армейцы выиграли четвертьфинальную серию плей-офф со счетом 3-0.

В 2019 году ЦСКА стал восьмикратным победителем Евролиги. До этого команда выигрывала титул в 1961-м, 1963-м, 1969-м, 1971-м, 2006-м, 2008-м и 2016-м. Больше титулов только у мадридского .

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